Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ...
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Командующий РВСН: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»
Командующий РВСН: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»
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Напавшую с молотком на бойца АТО женщину нашли повешенной в СИЗО
Напавшую с молотком на бойца АТО женщину нашли повешенной в СИЗО
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Омские заключенные слепили из снега ответ сверхтяжелой ракете Falcon Heavy
Омские заключенные слепили из снега ответ сверхтяжелой ракете Falcon Heavy
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В Бурятии суд арестовал двоих соучастников нападения на школу в Сосновом бору
В Бурятии суд арестовал двоих соучастников нападения на школу в Сосновом бору
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Украина и США закончили совместные учения в Черном море
Украина и США закончили совместные учения в Черном море
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Уфологи зафиксировали почти 5 000 НЛО в 2017 году
Уфологи зафиксировали почти 5 000 НЛО в 2017 году
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«Общество плоской Земли» раскрыло Илону Маску форму Марса