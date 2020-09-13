Актриса Екатерина Климова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками новым снимком, представ с разведённым ногами.

Климова опубликовала ряд фотографий в летнем наряде – белом комбинезоне, кроссовках и шляпке. На некоторых фотографиях она позирует на фоне, судя по всему, отеля в Турции, в котором остановилась, а ещё на одном кадре приняла позу “ласточки”, встав на одну ногу, отведя вторую назад, и раскинув руки в стороны. Также она демонстрирует сумку собственного бренда, которую решила таким образом прорекламировать.

Поклонники в комментариях отметили, что для возраста Климовой, которой уже 42 года, у неё потрясающая подтянутая и стройная фигура, а также отличная гибкость. Некоторые также заявили, что у актрисы очень много женской энергии, а также нежности и чувственности.