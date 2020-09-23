В Сети появилась фотография туристки, которая решила позагорать прямо на воинском мемориале в Сочи. Девушка разместилась прямо на одной из плит Завокзального мемориального комплекса, используя ее в роли шезлонга.

Пользователи сети не смогли пройти мимо столь чудовищного отношения к памяти погибших солдат. Они написали, что девушку обязательно нужно отыскать и наказать по всей строгости закона. Также некоторые комментаторы упрекнули любительницу солнечных ванн в том, что она наплевательски относится к истории, так как не знает ее.

По словам автора поста в соцсети, загорающая на мемориале девушка полностью игнорировала внимание случайных прохожих и никого не стеснялась.

Напомним, что на территории комплекса похоронено более двух тысяч военнослужащих, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и умерли от тяжелых ранений в боях с врагом.