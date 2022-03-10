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Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал, что новая мировая война уже началась. Только сейчас она имеет экономический характер.

Цель нынешней войны – дестабилизировать целые страны, вызывать в них перебои в поставках источников энергии, сырья и продуктов.

Мадуро считает, что такая война может перестать быть только экономической и перейти в вооруженную. По мнению президента Венесуэлы не исключено и применение ядерного оружия. Он заявляет, что в мире сейчас присутствует реальная опасность ядерной войны и призывает весь мир проявить сознательность.

24 февраля власти России начали проведение специальной операции на Украине. Российский президент назвал целью своих действий защиту мирного населения Донбасса, которое подвергается много лет издевательствам со стороны властей Киева. Россия запланировала провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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