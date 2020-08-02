На одном из полигонов Ленобласти организуют учения для инженерных войск. К участию в учебных мероприятиях планируется привлечь более 800 военнослужащих.

Кроме того, с 3 по 7 августа военные будут использовать самую современную технику – краны, бульдозеры и машины, предназначенные для разминирования местности. Кроме того, для участия в обучающих мероприятиях привлечены котлованные машины.

Военнослужащие, которым предстоит заниматься решением перечисленных выше задач, совершили марш-бросок на место учений. Уже завтра им придется расчищать завалы, развертывать оборудование для обнаружения и очистки воды, а также грамотно обустраивать минные поля. Кроме того, они будут искать и обезвреживать мины и иные взрывные устройства, заложенные потенциальным противником.