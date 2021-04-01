читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гибель бойцов ВСУ и мнение The New York Time

Издание The New York Time рассказало читателям о “необычном бое” ВСУ и ополченцев Донбасса. В результате конфликта, который, как считают эксперты, может быть эскалирован в ближайшее время, погибло 4 человека. Правда, если изначально Киев утверждал, что бойцы погибли в результате боя с ополченцами, то затем выяснилось, что солдаты подорвались на минах.

F-15 Eagle сбил беспилотник

Стало известно о сбитом дроне хуситов, который был уничтожен ракетным залпом истребителя F-15 Eagle Саудовской Аравии буквально с нескольких метров.

Скотомогильник под Красноярском

В реке Енисей под Красноярском местные жители заметили множество трупов животных. Вскоре выяснилось, что вода размыла один из незаконных скотомогильников, расположенных на берегу реки.

Назван опасный и безопасный алкоголь

Если вкратце, то опасаться стоит алкогольных коктейлей. Во-первых, смешивание разного алкоголя может стать причиной сильнейшего похмелья. Во-вторых, в коктейлях присутствуют красители и прочие не самые полезные вещества.

Сын легендарного Кости Цзю одержал очередную победу на ринге

На данный момент у Тимофея весьма гладкая статистика боёв – 18 побед и 0 поражений. Его последним боем стал поединок с Деннисом Хоганом из Ирландии. Защитив пояс WBO Global в четвертый раз подряд, Тим отправил своего противника в нокаут прекрасно поставленным ударом.

Вам может понравиться

Компания Samsung начала ставить неудаляемые российские приложения в устройства

Компания Samsung установила на устройства российских пользователей несколько приложений. При этом некоторые из них удалить нельзя. Речь идёт о приложениях от компании «Яндекс» – «Браузер», «Диск» и «Карты». Установлены они
  • Анна
  • 31.03.2021
  • читать 1 минуту

Автор мема «Наташ, вставай» собирается зарегистрировать фразу в качестве товарного знака

Московская предпринимательница Дарья Бородулина собирается запатентовать фразу из мема «Наташ, вставай». Речь идёт о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там всё уронили!». Сам мем выглядит как фотография, на
  • Анна
  • 29.03.2021
  • читать 1 минуту

В Кемеровской области продлили действие ограничительных мер

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса. Согласно распоряжению, которое было опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса 31 марта, режим ограничений продлевается ещё на месяц – до 30
  • Анна
  • 31.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 1 апреля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Армавир: погода, 1 апреля – переменная облачность, до 3 °C |