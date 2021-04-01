Гибель бойцов ВСУ и мнение The New York Time

Издание The New York Time рассказало читателям о “необычном бое” ВСУ и ополченцев Донбасса. В результате конфликта, который, как считают эксперты, может быть эскалирован в ближайшее время, погибло 4 человека. Правда, если изначально Киев утверждал, что бойцы погибли в результате боя с ополченцами, то затем выяснилось, что солдаты подорвались на минах.

F-15 Eagle сбил беспилотник

Стало известно о сбитом дроне хуситов, который был уничтожен ракетным залпом истребителя F-15 Eagle Саудовской Аравии буквально с нескольких метров.

Скотомогильник под Красноярском

В реке Енисей под Красноярском местные жители заметили множество трупов животных. Вскоре выяснилось, что вода размыла один из незаконных скотомогильников, расположенных на берегу реки.

Назван опасный и безопасный алкоголь

Если вкратце, то опасаться стоит алкогольных коктейлей. Во-первых, смешивание разного алкоголя может стать причиной сильнейшего похмелья. Во-вторых, в коктейлях присутствуют красители и прочие не самые полезные вещества.

Сын легендарного Кости Цзю одержал очередную победу на ринге

На данный момент у Тимофея весьма гладкая статистика боёв – 18 побед и 0 поражений. Его последним боем стал поединок с Деннисом Хоганом из Ирландии. Защитив пояс WBO Global в четвертый раз подряд, Тим отправил своего противника в нокаут прекрасно поставленным ударом.