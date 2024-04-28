Многие исследователи полагают, что помимо пещер природного происхождения, под землей проложена рукотворная сеть туннелей, которые могут связывать не только города, но и целые континенты. Эта теория пока не подкреплена научными фактами. Однако такие предположения некоторые специалисты выдвигают неспроста.

В начале 2000-х годов в подмосковном озере Бездонное был найден спасательный жилет американского матроса Сэма Беловски. По имеющимся данным, военнослужащий находился на эсминце «Коуэлл» ВМС США. Однако американское морское судно было атаковано в Йемене, в результате чего часть членов экипажа погибли, а другие пропали без вести. Как раз в списке пропавших числился и Сэм Беловски. Ученые так и не смогли выяснить, каким образом спасательный жилет американского матроса мог оказаться за 3 тысячи километров от Индийского океана. В связи с этим возникло множество конспирологических теорий, включая наличие подземных туннелей, связывающих удаленные континенты нашей планеты между собой.

Многие исследователи допускают, что известная Мраморная пещера в Крыму является всего лишь частью огромного туннеля, ведущего вглубь горного массива Чатыр-Даг. Некоторые уверены, что туннель простирается по направлению к морю и за его пределы.