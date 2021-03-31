В Красноярке прокуратура начнёт проверку после информации о плавающих в Енисее трупах животных.

Как сообщается, некоторое время назад депутат горсовета и эколог Сергей Шахматов заявил, что поблизости от Енисея обнаружили несанкционированное захоронение домашних животных. Как было указано, трупы складировали в черте города, и теперь они практически плавают в заводи реки. Также эколог поделился фотографиями, на которых можно увидеть плавающие в воде трупы животных. Кроме того, их большое количество находится на берегу.

Этим сообщением заинтересовалась природоохранная прокуратура. В проверке будет участвовать несколько специалистов, которые дадут оценку загрязнению реки и качества питьевой воды. Также будет дана оценка деятельности ОМС.