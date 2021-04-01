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Обострение конфликта на Донбассе привлекает внимание все большего количества военных экспертов. Они заявляют, что сейчас противостояние между ВСУ и ополчением «кипит на медленном огне», однако в дальнейшем возможна его эскалация.

Обратили внимание на события в Донбассе и журналисты американского издания The New York Times. Их привлекла «необычная перестрелка», после которой Украина заявила о четырех погибших и двух раненых бойцах.

Уникальность ситуации, по мнению американских корреспондентов, заключается в том, что бой этот продолжался почти целый день. Хотя чаще всего подобные перестрелки заканчиваются победой одной из сторон намного быстрее. Ведь расстояние между сторонами составляет всего около 400 метров и на такой дистанции даже баррикады не особо спасают воюющие подразделения.

Авторы статьи, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия» отмечают, что этот бой подтверждает продолжение конфликта на Донбасс и тот факт, что перемирье уже не работает.

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