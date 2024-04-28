Американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, автор которой уверен, что президент США Джо Байден совершил ошибку, когда подписал законопроект о запрете в стране интернет-платформы TikTok. По мнению журналиста, своими действиями Байден отпугнет молодых избирателей в преддверии предстоящих президентских выборов в США.

Автор статьи привел в качестве доказательства комментарии нескольких популярных тиктокеров, ранее поддерживающих президента Байдена. После подписания вышеуказанного закона, они изменили свои политические предпочтения.

Тиктокеры считают, что Байден не осознает, насколько данная социальная сеть важна для современных молодых людей. Поэтому он и принял решение подписать закон о запрете TikTok. Кроме того, они считают, что данным законом правительство США нарушает свободу слова.

Стоит отметить, что данный закон подверг жесткой критике экс-президент США Дональд Трамп. По мнению автора статьи, молодые избиратели, ранее поддерживающие Байдена, теперь изменят свою позицию в пользу Трампа.