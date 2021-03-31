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Сын Константина Цзю Тимофей отправил в нокаут Денниса Хогана из Ирландии и защитил пояс WBO Global в четвертый раз подряд. Кроме того, это восемнадцатая победа Тима Цзю на ринге при нуле в графе поражений.

Многие давно сравнивают чемпиона с его отцом, который прославился на весь мир. Отмечается, что его карьера также началась с 18 побед подряд. Поэтому Тимофей вполне может повторить успехи знаменитого Константина Цзю.

Отец прокомментировал победу Тима и заявил, что ему остается не более двух боев до получения звания чемпиона мира. При этом Константин отметил, что сыну не хватает раундов в боях с серьезными соперниками, которые необходимы для получения опыта. Действия Тимофея в поединке он оценил на 7 из 10, так как обнаружил несколько ошибок и пояснил, что без рассечения можно было обойтись.

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