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Истребитель F-15 Eagle, принадлежащий Саудовской Аравии, уничтожил барражирующий боеприпас, выпущенный хуситами, поддерживающими организацию «Ансар Аллах». Ракетный удар по нему был нанесен практически с нескольких метров.

В Сети появилась видеозапись этого эпизода, которую прокомментировал военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, с такой дистанции пилот истребителя мог использовать ракету американского производства AIM-120 AMRAAM. Она представляет собой достаточно дорогой боеприпас, который обошелся Саудовской Аравии в миллион долларов. Что несопоставимо со стоимостью беспилотника за пару тысяч.

В то же время Лямин считает оправданным применение столь дорогостоящих ракет, так как хуситы используют свои дроны-камикадзе для ударов по военным объектам, нефтеперерабатывающим предприятиям и по административным зданиям.

Эксперт также предположил, что дрон на видео – это компактный барражирующий боеприпас Qasef-2K.

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