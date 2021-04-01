Истребитель F-15 Eagle, принадлежащий Саудовской Аравии, уничтожил барражирующий боеприпас, выпущенный хуситами, поддерживающими организацию «Ансар Аллах». Ракетный удар по нему был нанесен практически с нескольких метров.
В Сети появилась видеозапись этого эпизода, которую прокомментировал военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, с такой дистанции пилот истребителя мог использовать ракету американского производства AIM-120 AMRAAM. Она представляет собой достаточно дорогой боеприпас, который обошелся Саудовской Аравии в миллион долларов. Что несопоставимо со стоимостью беспилотника за пару тысяч.
В то же время Лямин считает оправданным применение столь дорогостоящих ракет, так как хуситы используют свои дроны-камикадзе для ударов по военным объектам, нефтеперерабатывающим предприятиям и по административным зданиям.
Эксперт также предположил, что дрон на видео – это компактный барражирующий боеприпас Qasef-2K.
One clear video of an #Houthi Qasef-2K drone being hunted out of the skies by #RSAF F-15 Eagle. pic.twitter.com/sihOaeh21E— Aurora Intel (@AuroraIntel) March 30, 2021