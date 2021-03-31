Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью изданию «Московская медицина» сообщил об алкоголе, который наиболее сильно вредит здоровью.

Согласно его заявлению, весьма опасными для здоровья организма считаются разнообразные коктейли. Что примечательно, основной вред кроется не столько в самом алкоголе, сколько в его “спутниках” – красителях, а также вкусовых добавках, присутствующих в составе в огромных количествах.

Также, во многих коктейлях один алкоголь смешивают с другим, что также оказывает весьма отрицательный эффект на человеческий организм. Кроме того, Кубарев сообщил, что пиво также весьма вредно, из-за того, что в его производстве зачастую используется концентрат.

Самым безопасным алкоголем специалист называет тот, который изготавливается путём естественного брожения сока винограда. Как отметил Кубарев, вино имеет крепость 9-13%, и оно не приводит к излишней агрессии от человеческого организма.