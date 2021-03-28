Украинские военнослужащие, в гибели которых Киев вчера обвинял ополченцев ДНР, подорвались на собственных минах. По утверждению замначальника Народной милиции республики Эдуарда Басурина, который ссылается на проверенный источник в штабе ООС, бойцы проверяли карту минных полей.

Басурин рассказал, что на минах подорвался представитель 143-го центра разминирования подполковник Сергей Коваль, который возглавлял группу. Вместе с ним погибли трое военнослужащих сержантского состава. Двое бойцов были ранены в результате взрыва мин.

Также Басурин отметил, что в зону ООС вчера прилетел начальник Генштаба украинских ВС Руслан Хомчак. Его визит связывают с участившимися случаями подрыва бойцов на минах как раз в районе поселка Шумы. Где и произошел позавчерашний инцидент. Кроме того, в прошлом году здесь же подорвался отряд украинских добровольцев, в которых входили наемники из других государств