Забудьте о романтических комедиях, где встречи случаются в кафе или музеях. Современные рыцари клавиатуры и короли финансов ждут вас… на работе!

К такому выводу пришли аналитики hh.ru «Сетка» и сервиса знакомств Teamo, опросив почти 1250 специалистов из сферы IT, финансов, маркетинга, фитнеса и дизайна.

Оказалось, что 60% респондентов находят свою любовь именно в офисе. Работа предоставляет гораздо больше шансов для знакомства, чем случайные встречи в общественных местах. А вот музеи и кафе оказались аутсайдерами в этом рейтинге.

Интересно, что айтишники и финансисты чаще всего встречаются со своими половинками через общих друзей (53% и 51% соответственно). Финансисты также активно используют сайты знакомств и посещают профессиональные мероприятия в поисках любви.

PR-менеджеры тоже полагаются на друзей (51%), а вот дизайнеры предпочитают онлайн-знакомства (45%). Фитнес-тренеры, как и ожидалось, находят свою любовь в живом общении, преимущественно через друзей (55%).

Несмотря на то, что онлайн-знакомства заняли лишь третье место по популярности, они остаются важным инструментом для поиска партнера. Хотя половина опрошенных относится к ним нейтрально, 14% активно поддерживают этот способ знакомства, и еще 14% категорически против.

Ранее депутат Милонов выступал с инициативой запрета поездок незамужних россиянок в Турцию.