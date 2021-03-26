Как сообщает американское издание Army Recognition, Армия США в настоящее время проводит анализ выявленных ранее пробелов в рамках своей новой арктической стратегии, чтобы определить, потребуется ли какое-либо новое оборудование, следует ли усовершенствовать и расширить учебные площадки для подготовки солдат к предстоящим миссиям в экстремально холодную погоду.

Руководство армии США объявило о намеченных мероприятиях, связанных с обеспечением различными службами поддержки арктической стратегии Министерства обороны, опубликованной в 2019 году. Также вынесены на обсуждение вопросы о том, как солдаты и подразделения смогут поддерживать свою боеспособность в холодную погоду после многих лет противоповстанческих операций на Ближнем Востоке.

Официальные лица армии провели анализ пробелов во время учений Arctic Warrior на Аляске в феврале прошлого года, в ходе которых была выявлена нехватка оборудования, необходимого для сурового региона, сказал полковник Дж. П. Кларк, начальник стратегического отдела армейской группы. Некоторые потребности в оборудовании могут быть учтены в следующем президентском бюджете, в то время как на долгосрочные усилия, такие как создание многокомпонентной целевой военной группировки для региона, могут потребоваться годы, отметил он во время круглого стола для СМИ.

Хотя в настоящее время нет планов по размещению дополнительных солдат на Аляске, решение об этом может быть принято в течение года. Сейчас там служат около 11 600 солдат, что составляет большинство постоянных армейских сил в арктических и субарктических регионах. «Эти варианты прорабатываются для высшего руководства армии, и мы ожидаем, что об этом будет объявлено, вероятно, позже в этом году или даже в следующем», – сказал полковник Дж. П. Кларк.

В стратегии также будет подробно рассмотрен вопрос о том, следует ли модифицировать учебные полигоны на Аляске, включая Учебный центр Северной войны, в соответствии с новыми требованиями. По словам Кларка, большая часть тренировок будет основана на навыках выживания и способности работать в одном из самых суровых климатических условий в мире. «Мы хотим, чтобы каждый солдат, который был назначен в арктическое подразделение, обладал этими базовыми возможностями», – сказал он.

Армия также может полагаться на свои партнерские отношения, чтобы лучше подготовить свои подразделения к этому типу войны. «Вот где мы можем многое получить от наших союзников и партнеров», – сказал Кларк. «Канадцы, норвежцы и шведы обладают очень впечатляющими способностями в том, как нужно готовить войска, чтобы сражаться и побеждать в этом регионе».

Хотя отрицательные температуры могут повлиять на службу, солдаты также могут столкнуться с другими проблемами во время миссий. «Мы склонны уделять внимание экстремально холодной погоде, но на самом деле много проблем с точки зрения мобильности возникает в летние месяцы, которые и являются в действительности самыми трудными», – сказал Кларк. Замерзшие водные пути удобно использовать в качестве логистических маршрутов для наземных транспортных средств, особенно из-за отсутствия дорог в отдаленных частях Аляски. Но эти маршруты могут исчезнуть, когда погода станет теплой.

Высокие широты региона также могут повлиять на спутниковое покрытие. «Это недостаточно обслуживаемая территория для части космической поддержки, от которой мы зависим», – отметил Кларк. По его словам, северный магнитный полюс способен ограничить работу некоторых электронных устройств, исправно действующих в других местах. Он добавил, что армия планирует работать с другими видами вооруженных сил для поиска решений.

Арктические формирования могут также тренироваться с партнерами в горных районах мира. «Когда они будут должным образом обучены и экипированы, мы сможем констатировать, что арктическое боевое соединение готово к исполнению требований наших командующих боевыми действиями по всему миру, где бы они ни находились», – уточнила подчиненная Кларка Элизабет Феллинг, специалист по стратегическому планированию.