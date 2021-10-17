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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить россиянкам, которые не состоят в браке, ездить в Турцию.

Согласно заявлению депутата, россиянки часто жалуются на турецких мужчин, что они их соблазняют, а потом отнимают у них детей. Как считает депутат, девушки зачастую даже не понимают того, что поддаются на ухаживания. Также он заявил, что турецкие мужчины могут подпаивать девушек алкоголем, который окажет негативное влияние на их здоровье.

Так, Милонов заявил, что они привозят алкоголь из Северного Кипра. Там же его изготовляют из денатурата. В итоге, как заявляет депутат, женщины поддаются на действие этого алкоголя, после чего подают жалобы на произошедшее и на то, что не могут увидеть ребёнка.

Недавно Виталий Милонов заявил, что аборты, проводимые по ОМС, незаконны. Он объяснил это тем, что ОМС предназначено для лечения людей за счёт фонда, а беременность болезнью не является.

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  • Анна
  • 17.10.2021
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