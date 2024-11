Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявило повышенный риск преждевременной смерти для тех, кто спит при включенном освещении или телевизоре. Согласно данным, шанс ранней смерти возрастает на 21–34% у людей, которые привыкли засыпать в условиях постоянного света, сообщает IVBG.

Профессор Шон Кейн, один из авторов исследования, объясняет, что воздействие света во время сна сбивает естественный циркадный ритм. Это провоцирует цепную реакцию и создает другие пролемы в работе организма, повышая вероятность таких заболеваний, как диабет, ожирение и сердечно-сосудистые болезни. К тому же нарушение циркадных ритмов может повлиять на психическое здоровье, вызывая депрессивные состояния и тревожные расстройства.

Специалисты подчеркивают важность создания условий для полноценного ночного отдыха. Полное затемнение во время сна помогает организму правильно синхронизировать внутренние биологические часы, что благоприятно влияет на здоровье и снижает риск заболеваний.