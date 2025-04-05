Серия загадочных пожаров, охвативших склады курьерских служб в Великобритании, Германии и Польше летом 2024 года, оказалась результатом тщательно спланированной диверсии. По данным Reuters, в посылках, которые вызвали возгорания, были спрятаны самодельные зажигательные устройства. Польская прокуратура прямо обвинила в организации этих инцидентов российские спецслужбы, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы.

Кремль назвал обвинения «необоснованными и проявлением русофобии». «Мы ничего не знаем об этом. Возможно, это очередные фейковые новости», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Несмотря на это, представители спецслужб нескольких европейских стран подтвердили причастность России к инцидентам.

Согласно расследованию, в посылки были вложены подушки, начиненные самодельными зажигательными устройствами. Эти устройства состояли из смеси химикатов, которые поджигались с помощью детонаторов, переделанных из дешевых электронных гаджетов. Для усиления эффекта использовались легковоспламеняющиеся вещества, такие как нитрометан, замаскированные под косметику и секс-игрушки.

В октябре 2024 года польские власти арестовали четырех человек, подозреваемых в отправке этих посылок. Одним из задержанных оказался украинец Владислав Деркавец, который, по данным следствия, действовал по указаниям куратора из ГРУ. Деркавец якобы получил инструкции через Telegram и занимался упаковкой и отправкой взрывчатки. Его конечной целью, как утверждается, были США и Канада.

Кроме того, под подозрение попал россиянин Александр Безрукавый, который, по версии следствия, готовил атаку на грузовые самолеты, направляющиеся в Северную Америку. В феврале 2024 года он был экстрадирован из Боснии в Польшу, где отрицает все обвинения, включая работу на иностранную разведку.

Этот инцидент стал частью более широкой картины обвинений в адрес России, которые включают повреждение подводных кабелей и другие диверсии. Кремль настаивает на том, что Запад использует Россию как «козла отпущения» для внутренних проблем. «Европе пора опомниться и прекратить винить нас во всех бедах», — подчеркнул Песков.

Вопросы о роли России в этих событиях остаются открытыми, а международное напряжение продолжает нарастать. МИД России пока не предоставил официального комментария по этому поводу.