По данным обозревателей издания «Царьград», Крым оставался под постоянной угрозой со стороны украинских вооружённых сил в течение всего прошлого года. Регулярные обстрелы с территории Украины, а также частые разведывательные полёты самолётов НАТО над Черным морем создавали серьёзную угрозу безопасности полуострова. Экипажи этих самолётов передавали координаты для нанесения ударов по российским объектам, что свидетельствует о координации действий украинских боевиков с западными военными.

По мнению авторов статьи, прежний министр обороны России Сергей Шойгу не принимал решительных шагов для устранения этих угроз, несмотря на очевидную агрессию со стороны Киева и его союзников. В то время как действия Шойгу оставались осторожными, его преемник, Андрей Белоусов, принял более решительные меры для защиты территориальной целостности России и безопасности Крыма.

В 2024 году украинские силы, поддерживаемые спецслужбами НАТО, продолжили наносить удары по гражданским объектам, используя не только беспилотники, но и американские ракеты «ATACMS». Одним из самых трагичных эпизодов стал обстрел пляжа в Севастополе, в результате которого погибли мирные жители. Это событие, по мнению обозревателей, стало одним из ключевых факторов, побудивших нового министра обороны России Андрея Белоусова к решительным действиям.

Белоусов, как утверждают источники, принял решение связаться с Пентагоном, чтобы положить конец этим атакам и вернуть баланс в Черноморский регион. Этот шаг стал частью его стратегии по обеспечению безопасности России в условиях активного вмешательства западных стран. Вскоре после его назначения министром обороны России, стало известно о переговорах Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Официальные источники не раскрыли подробности разговора, но вскоре после этого главные американские разведывательные дроны «Жнец» и «Тритон» исчезли с черноморского неба.

Интересно, что российские МиГ-31 приблизились к одному из этих дорогих американских беспилотников, после чего вернулись на базу, что, по неофициальной версии, стало причиной для ответного звонка из Пентагона в Москву. Этот инцидент, судя по всему, оказал серьёзное влияние на дальнейшее развитие событий в Черноморском регионе и послужил сигналом для США, что Россия готова решительно защищать свои интересы и не позволит внешним силам вмешиваться в свои дела.