Ситуация в селе Демидовка Белгородской области остается крайне напряжённой. Украинские военные, оказавшиеся в окружении, предпринимают отчаянные попытки прорваться.

По данным военного блогера Владимира Романова, российские силы активно сдерживают их наступление, нанося существенный урон живой силе противника. Хотя официального подтверждения от Минобороны России нет, обстановка на фронте, судя по всему, достигла критической точки.

1 апреля украинские войска попытались деблокировать своих солдат в Демидовке, однако операция завершилась провалом, оставив за собой значительные потери. На следующий день, 2 апреля, последовала ещё одна попытка прорыва, но и она оказалась безуспешной. Романов подчеркивает, что подобные сценарии уже не раз повторялись в других населённых пунктах, таких как Суджа, Работино и Крынки. В каждом из этих случаев украинские силы сталкивались с мощным сопротивлением и терпели поражение.

Эти события, по мнению аналитика, ярко демонстрируют эффективность российской оборонной стратегии. Российские войска не только сдерживают натиск противника, но и наносят существенный урон, что значительно осложняет действия украинской армии. В то время как обе стороны продолжают активно действовать на передовой, ситуация в Демидовке остается одной из ключевых точек напряжения, за которой пристально следят эксперты и наблюдатели.