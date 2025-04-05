Экс-спецназовец США Стив Балестриери предупреждает: Калининград может стать ключевым элементом в стратегии России в отношении НАТО. По мнению эксперта, этот город, расположенный на южном побережье Балтийского моря, представляет собой не просто географическую точку, а мощный военный арсенал, способный изменить баланс сил в регионе.

На протяжении последних десятилетий Россия активно инвестировала в укрепление обороноспособности Калининградской области. Сейчас здесь сосредоточены передовые системы ПВО, ударные самолеты, истребители и даже ядерное вооружение. Как отмечают аналитики издания 19FortyFive, такой концентрации военной мощи в одном месте стоит опасаться, особенно учитывая близость региона к странам НАТО.

Балестриери подчеркивает, что Калининград может стать «секретным оружием» России в случае эскалации напряженности. Одной из главных угроз он называет возможность перекрытия Сувалкского коридора – стратегического участка, связывающего страны Балтии с остальными членами альянса. «Этот регион оснащен передовыми военными активами, включая ядерное оружие, что делает его серьезной угрозой для Польши и стран Балтии», – заявил эксперт.

Ранее в СМИ уже сообщалось о размещении российских военных объектов вблизи границ НАТО, что лишь усиливает обеспокоенность западных аналитиков. Калининград, по их мнению, остается одной из ключевых точек напряженности, способной в любой момент стать катализатором серьезного конфликта.

Таким образом, военный потенциал Калининграда продолжает оставаться в центре внимания международных экспертов, которые видят в нем не только оборонительный, но и наступательный инструмент российской стратегии.