На рынке аренды жилья наметился легкий спад цен, который, как ожидается, продлится и зимой. Об этом рассказал эксперт по аренде недвижимости Владислав Анисимов в интервью для «Ленты.ру».

По словам Анисимова, с середины октября аренда начала дешеветь. Это связано с тем, что традиционно спрос на жилье снижается после сентября, когда проходит пик сезонной аренды. В этом году арендаторов стало на 20-40% меньше по сравнению с августом и сентябрем. В условиях падения интереса арендодатели вынуждены немного снижать цены, чтобы быстрее найти жильцов.

Снижение пока незначительное — всего около 5-7% от летних значений, и зимой оно может уменьшиться еще на 2-5%. Однако резких обвалов цен не предвидится.

«Небольшое удешевление не изменит общую картину, так как покупатели пока вынуждены предпочитать аренду покупке», — поясняет Анисимов. Высокая ключевая ставка Центробанка все еще удерживает потенциальных покупателей от приобретения жилья.

При этом хороший спрос на качественные квартиры сохраняется, отмечает эксперт. Анисимов добавил, что заметное снижение аренды может произойти, если ключевая ставка снизится до 12-14%, но это маловероятно в ближайшем году.

Ранее эксперт Роман Капранчиков советовал, как можно сэкономить на аренде. Он рекомендовал не пользоваться услугами риелторов и рассматривать жилье в более широком радиусе поиска для снижения расходов.