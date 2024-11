Для тех кто испытывает дискомфорт из-за запоров и вздутия живота, небольшие изменения в повседневном питании могут принести заметное облегчение. Диетологи предлагают несколько напитков, которые помогают нормализовать работу кишечника, пишет Eat This, Not That.

Первым делом – обычная вода. Увлажнение организма – ключевой фактор для поддержания нормального пищеварения. Диетологи советуют выпивать взрослым около 1,5–2 литров воды ежедневно, что помогает мягче и быстрее проходить пище через желудок и кишечник.

Ещё один полезный напиток – вода с добавлением лимонного сока. Лимон обладает легким слабительным эффектом и способствует смягчению стула, стимулируя работу кишечника.

Также стоит попробовать чиа фреску, напиток на основе семян чиа, воды и лимона или лайма. Семена чиа содержат много нерастворимой клетчатки, которая улучшает перистальтику и способствует естественному выведению пищи.

Даже обычный кофе способен запустить процессы в кишечнике. Этот напиток, даже без кофеина, стимулирует гастроколический рефлекс — сигнал от желудка в толстую кишку, активирующий работу кишечника.

Свежевыжатые фруктовые соки, такие как яблочный, грушевый и абрикосовый, тоже оказывают мягкий слабительный эффект благодаря содержанию фруктозы и сорбита. Они мягко способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Сливовый сок — проверенное средство для решения подобных проблем. Он содержит сорбит, который работает как натуральное слабительное, облегчая запоры и улучшая общее состояние пищеварительной системы.

Также на помощь может прийти сок алоэ вера. Этот напиток ускоряет работу кишечника, хотя и не одобрен FDA как средство от запоров, его мягкий эффект на пищеварение подтверждается исследованиями.

Наконец, чай с имбирем – ещё одно эффективное средство. Чёрный и зелёный чаи содержат полезные вещества и кофеин, которые стимулируют кишечник, а добавление имбиря усиливает это действие, помогая быстрее справиться с запором.

Эти простые напитки могут стать важным шагом в поддержании здорового пищеварения и избавлении от неприятных ощущений.