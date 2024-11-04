Отчего возникают морщины, и как замедлить старение кожи? Эти вопросы обсуждает дерматовенеролог из Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Ефимова. Она объясняет, что морщины — это мелкие бороздки и складки, появляющиеся на коже из-за утраты её эластичности.

Причины появления морщин могут быть как внутренними, так и внешними. К внутренним относятся наследственность, особенности типа старения и состояние кожи, а также некоторые болезни. Внешние факторы включают образ жизни, привычки вроде курения, воздействие солнечных лучей и климат.

Особенно подвержены раннему образованию морщин люди с сухим типом кожи или те, у кого активная мимика. На сухой коже чаще возникает нехватка таких важных веществ, как коллаген и гиалуроновая кислота, которые увлажняют и поддерживают её упругость. С уменьшением их запасов кожа становится суше, а морщины проявляются раньше. На жирной и комбинированной коже морщины появляются позже, но активная мимика может ускорить их появление. Наиболее заметны носогубные складки, морщины на лбу, между бровями, в уголках глаз и на шее.

Ефимова отмечает, что для сохранения молодости кожи важно не только учитывать генетические особенности, но и избегать вредных привычек, питаться сбалансированно и поддерживать физическую активность. Исключив эти факторы, можно снизить риск преждевременного старения. Также полезно использовать качественные увлажняющие средства для ухода за кожей.