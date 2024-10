Согласно исследованию компании All About Cookies, использование смартфона на базе Android может негативно повлиять на личную жизнь. Как сообщает New York Post, опрос показал, что около 22% владельцев iPhone испытывают предубеждение к тем, кто не пользуется iMessage, а отправляет сообщения через другие приложения. Для 23% пользователей iPhone факт, что потенциальный партнёр использует Android, является достаточным поводом для прекращения отношений.

Особенно выражены эти настроения среди мужчин — 31% из них заявили, что при выборе партнёра на платформах вроде Tinder они скорее “смахнут влево”, если увидят, что человек пользуется Android. Среди женщин аналогичное мнение высказали лишь 16%.

Кроме того, 52% пользователей Android признались, что сталкивались с насмешками из-за своих устройств, а 36% — с более серьёзной критикой. Около 26% опрошенных чувствуют неловкость из-за своего смартфона, а 30% даже рассматривают возможность перейти на iPhone, чтобы избежать подобных ситуаций.

Несмотря на разделение между пользователями Android и iPhone, обе группы стремятся найти компромисс. Почти 42% участников опроса используют сторонние мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы избежать предвзятости, связанной с различными цветами сообщений в iMessage — синими для iPhone и зелёными для Android.

Таким образом, выбор устройства может влиять не только на комфорт пользования, но и на восприятие в социальном и романтическом контексте.