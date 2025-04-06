Редкая банкнота с “лишней колонной” взлетела в цене до миллионов. Обычная на первый взгляд 200-рублёвая купюра с видами Крыма превратилась в объект охоты коллекционеров. На торговых площадках её предлагают за астрономические суммы — до 2 млн рублей. В чём же секрет такой стоимости?

Печатный брак или редкий артефакт?

Как объяснил нумизмат Александр Якушечкин, всё дело в детали, которую не сразу заметит обычный человек. На стандартной банкноте изображён античный храм с пятью колоннами. Однако на некоторых экземплярах видна часть шестой колонны — это результат смещения при печати.

«Это не специальный выпуск, а технологическая особенность, — уточняет эксперт. — На печатном клише изначально шесть колонн, но по нормативам крайняя не должна попадать на готовую купюру. Когда происходит небольшой сдвиг, появляется этот эффект».

Коллекционный ажиотаж

Подобные «сдвинутые» банкноты встречаются редко, что и объясняет высокий спрос. Однако Якушечкин считает цену в миллионы явно завышенной: «Такие дефекты печати не делают купюру уникальной в строгом смысле, просто они привлекают внимание».

Кроме «шестой колонны», коллекционеры готовы платить большие деньги за банкноты с необычными номерами — например, состоящими из одинаковых цифр или серии AB, которая изначально предназначалась для внутреннего использования Гознака.

Осторожно: подделки!

Эксперт предупреждает: на рынке встречаются мошенники, выдающие обычные купюры за редкие. «Некоторые продают якобы „образцы“ из серии AB, но их подлинность вызывает сомнения», — говорит Якушечкин.

Тем, кто хочет инвестировать в банкноты, стоит тщательно проверять их происхождение и консультироваться с экспертами, чтобы не стать жертвой спекуляций.