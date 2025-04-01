В телеграм-канале “Дневник мракоборцев” опубликовано сообщение бойца спецназа “Ахмат” с позывным Аид, в котором он рассказал о неожиданной атаке со стороны украинских сил в Курской области. По его словам, инцидент произошёл во время возвращения с боевого задания.

Военнослужащий сопроводил публикацию архивной видеозаписью, на которой зафиксировано горящее здание. Кадры он прокомментировал фразой: “Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждет нежданчик от противника”. Какая именно постройка пострадала в результате удара, боец не уточнил. Также не раскрывается точное место съёмки.

Каким образом украинским военным удалось нанести удар по указанному объекту, в сообщении не поясняется. Однако сам факт пожара, судя по видео, указывает на последствия вражеской атаки. Остальная информация о произошедшем в канале не представлена.