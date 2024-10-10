В Адыгее эксренно эвакуируют жителей поселка Родникового после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.

По словам Кумпилова, для эвакуированных граждан организован пункт временного размещения в станице Ханской, где люди получат всю необходимую помощь. Руководитель республики также отметил, что лично координирует работу экстренных служб на месте происшествия.

Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС, однако точное местоположение пожара не уточняется. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Информация о количестве перехваченных беспилотников также пока не раскрыта. Атака на Адыгею произошла в ночь на 10 октября.