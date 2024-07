Американский портал Eat This, Not That опубликовал статью о том, как изменение пищевых привычек может помочь продлить жизнь и избежать возрастных заболеваний. Исследователи обратили внимание на то, как некоторые популярные у молодежи напитки могут негативно сказаться на здоровье после 50 лет.

Сладкие безалкогольные напитки оказались в списке продуктов, от которых рекомендуется отказаться. Хиллари Райт, сертифицированный диетолог-нутрициолог, подчеркнула, что они содержат большое количество сахара и крайне вредны для лиц старше 50 лет.

По словам эксперта, в этом возрасте риск развития инсулиновой резистентности возрастает, и употребление сладкой газировки, безобидное в юности, может спровоцировать диабет.

Для тех, кто не может отказаться от сладких напитков, диетолог предлагает альтернативу: разбавлять минеральную воду свежевыжатым соком. Это позволит удовлетворить желание выпить что-то сладкое, минимизируя вред для здоровья.