На севере Мали колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду боевиков. В результате боя значительное число «вагнеровцев» погибло, а один из экс-командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос» попал в плен. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный эксперт Борис Рожин.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов “Вагнера” попали в плен», – сообщил эксперт.

По его словам, некоторых «вагнеровцев» и солдат ВС Мали уже удалось обменять обратно, включая и преемника Пригожина с позывным «Лотос». При этом в ходе боевых действий в Мали погиб автор Телеграм-канала Grey Zone Никита с позывным «Белый». Рожин отметил, что последние шесть месяцев «Белый» работал в разных странах Африки и Сирии. Он погиб, «как настоящий русский офицер с оружием в руках во время боя».

Напомним, что Антон Елизаров взял на себя командование ЧВК «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина во время авиакатастрофы.