86-летняя актриса Джейн Фонда тесно общается с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Именно она предостерегала свою подругу о поспешном решении связать себя узами брака с актером Беном Аффлеком. Такую информацию сообщает издание Daily Mail.

У Фонды был приватный разговор с Джей Ло, в котором актриса выразила певице свои опасения о возможных проблемах, которые могут возникнуть в отношениях с Аффлеком. Этот разговор состоялся еще за долго до того, как стало известно о серьезном разладе между звездной парой.

Джейн подчеркнула, что Дженнифер очень сильно старается кому-то что-то доказать, пытается показать свою идеальную жизнь вместо того, чтобы жить по-настоящему.

Джейн Фонда снялась в видеопроекте Джей Ло This Is Me… Now: A Love Story, посвященном расставанию и воссоединению Дженнифер и Бена, снятом в 2023 году. Сначала актриса отвергла предложение, так как не хотела участвовать в «выставлении чувств напоказ». Однако Дженнифер удалось уговорить подругу сняться в этом фильме.

Весной стало известно о серьезном разладе между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес. Источники, приближенные к паре, утверждают, что дело близится к разводу.