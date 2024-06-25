Самец радужного удава в одиночестве родил 14 детенышей

Неожиданные роды удава из Бразилии преподнесли сотрудникам вивария при Портсмутском университете в Англии два сюрприза. В рождении детенышей не было бы ничего удивительного, если бы рептилия уже много лет не контактировала с кем-либо своего вида, и персонал все это время считал ее самцом. По мнению экспертов, это действительно редкое явление. Источник: Huffpost.

Трудно представить, насколько была шокирована студентка университета, обнаружившая 20 июня во время обычного визита, что у 13-летнего Роналду, бразильского радужного удава (лат. Epicrates cenchria), вдруг появилось потомство. Вскоре ее шок разделили остальные сотрудники английского университета, поскольку Роналду смог воспроизвести 14 детенышей без партнера.

«Мы не могли поверить собственным глазам!», – призналась Аманда Маклеод, техник по уходу за рептилиями, в университетской газете.

Удивительный случай партогенеза

В британском университете, назвавшем рождение детенышей у удава «чудом», пояснили, что в действительности это объяснимое явление, хотя и «чрезвычайно редкое». Это партеногенез, сообщили портсмутские ученые, представляющий собой «естественную форму бесполого размножения, при которой эмбрионы развиваются без оплодотворения». Однако данный случай для университета тем более потрясающий, поскольку, по данным издания «Гардиан», он является всего лишь третьим задокументированным случаем в мире рождения детенышей радужного удава в неволе.

Персонал университетского вивария немедленно вызвал Пита Куинлана, своего главного специалиста по рептилиям, контролировавшего уход за Роналду на протяжении девяти лет.

«Я занимаюсь разведением змей уже 50 лет и никогда прежде не сталкивался с таким случаем», – заявил Куинлан. «Перед родами Роналду выглядел несколько крупнее обычного, будто бы он плотно пообедал, но мы ни на секунду не задумывались, что он, а вернее она беременна».

Девять лет назад, по прибытии 1,8 метрового радужного удава Роналду в портсмутский виварий, университетский ветеринар признал эту рептилию самцом.

И вот теперь, когда первый шок пережит, специалисты вивария очень обрадованы этому событию. «Для студентов это фантастическая возможность лично наблюдать развитие детенышей удава», – с энтузиазмом отметил Пит Куинлан.

Сейчас специалисты Портсмутского университета работают над определением – без ошибок – пола каждого из 14 детенышей и размещение новой секции вивария для них. Новорожденных радужных удавов поселят в новых вивариях после достижения ими достаточной зрелости.