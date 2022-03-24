24 марта зрители смогут увидеть документальный фильм «Как убили Джона Кеннеди». Об этом сообщает издание «Известия».

Режиссёром фильма является Оливер Стоун, который уже три раза получил премию «Оскар». Сам фильм, как отмечается, длится два часа, в течении которых рассказывается о главном преступлении в истории США в XX веке.

Режиссёр принял участие в интервью с «Известиями», в рамках которого рассказал, что считает, что дело Кеннеди доведено до конца. По его словам, люди, которые «заказали» убийство Кеннеди, уже давно мертвы, и их имена не представляют важности, так как главной в убийстве американского президента является «Система».

Согласно мнению Стоуна, США намереваются держать весь мир в коалиции, направленной против Китая и России, и это его изрядно пугает. Режиссёр также отметил, что «прекрасно знает, что такое Украина». Он заявил, Украину следовало бы оставить в покое.

Ранее мы сообщали о том, что в российских кинотеатрах могут начать показывать индийские фильмы. Как было отмечено, они пользуются среди российских зрителей популярностью.