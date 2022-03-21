Кинокартины, созданные в Болливуде, могут прийти в российские кинотеатры взамен ушедших американских кассовых фильмов. Соответствующее предложение планируют рассмотреть в Государственной Думе – заявила зампред комитета по культуре нижней палаты российского парламента Елена Драпенко.

По словам депутата, индийские фильмы исторически пользуются в России популярностью и давно снискали народную любовь. Возврат кинолент Болливуда в российские кинотеатры планируют рассмотреть в марте на одном из заседаний комитета по культуре.

Помимо этого, Драпенко предложила, что в широкий российский прокат могут выходить фильмы режиссёров из стран СНГ, например Казахстана или Узбекистана.

Как сообщалось ранее, с конца февраля многие крупные студии из США отказались сотрудничать с российскими кинопрокатчиками в связи с ситуацией на Украине и международными санкциями в отношении России. Владельцы кинотеатров уже заявили, что такие изменения могут погубить российскую кинопрокатную отрасль – значительная часть выручки кинотеатров приходилась как раз на голливудские ленты.