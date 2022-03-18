Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко пообещала, что зарубежное кино в России не исчезнет.

Согласно заявлению Максимченко, показы авторских художественных, а также документальных кинолент будут продолжаться. Это относится как к тем фильмам, которые выпускаются в России, так и за границей. Кроме того, зрители скоро снова смогут посмотреть в кинотеатрах наиболее известные и популярные ленты кинематографа. В частности, они отметила фильма «Брат» и «Брат 2», а также «Холоп» и «Салют 7».

Кроме того, россияне получат возможность увидеть снова свои любимые семейные фильмы, а также мультипликационные фильмы. Помимо этого, в кинотеатрах будут также доступны прямые трансляции и записи концертов, спортивных мероприятий, а также театральных постановок.

Голливудское кино, как указала Максимченко, может будет смотреть в онлайн-кинотеатрах.

Ранее в Минкультуры заявили, что вместо отменённых зарубежных фильмах в кинотеатрах будут показывать российское кино. Отмечается, что зарубежные компании начали отменять премьеры своих фильмов в России из-за спецоперации на Украине.