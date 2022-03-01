Минкульт РФ нашёл чем заполнить пробелы, образовавшиеся в репертуаре кинотеатров после того, как часть крупных американских студий решила прекратить сотрудничество с российскими прокатчиками. Вместо западных премьер будут показывать российские фильмы.

График релизов пока не сформирован, отметили в Минкульте. Тем не менее новые возможности для отечественных картин уже появились, сообщили в ведомстве. Отмечается также, что на март запланированы премьеры нескольких отечественных кинолент. В их числе «Брат во всем» Александра Золотухина и «Хочу замуж» Сони Карпуниной.

О том, что голливудские студии начали отказываться от проката фильмов в России стало известно 1 марта. Об это уже заявили компании Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, Paramount. Отказ от сотрудничества кинокомпаний с российскими прокатчиками проходит на фоне специальной военной операции России в Донбассе.