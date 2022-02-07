В Кувейте кинолента «Смерть на Ниле», в съёмках которой приняла участие Галь Гадот, была запрещена к показу.

Как сообщает The Times of Israel, причиной для этого решения стали требования пользователей в соцсетях. В свою очередь, они потребовали запрета из-за того, что Галь Гадот служила в армии Израиля. У Кувейта довольно плохие отношения с Израилем и нормализовать их власти страны не желают.

Актриса наиболее прославилась благодаря участию в съёмках киноленты «Чудо-женщина». Но из-за неё данный фильм также был запрещён к показу в ряде арабских стран.

«Смерть на Ниле» в российском прокате можно будет увидеть уже 10 февраля. Кинолента является экранизацией романа Агаты Кристи, режиссёром стал Кеннет Брана.

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