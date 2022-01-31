Шутки о снежном коллапсе прозвучали в программе «Вечерний Ургант». Ведущий сказал, что съёмки «Ледникового периода» можно проводить прямо в историческом центре города.

Губернатор Беглов своим бездействием превратил город в хаос.

«Стараниями нашего губернатора город превратился в идеальные декорации для фильма-катастрофы – печальные шутки об этом гуляют по интернету. Теперь юмор докатился до федерального телевидения.» –отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Также Шугалей отметил, что ситуация с городским коллапсом выходит на федеральный уровень не первый раз. Так было и с жалобами в РЭО, 95% которых пришли из Петербурга, и с печальным разрушением исторических зданий, упомянутом в специализированном журнале КБ “Стрелка”.

Социолог надеется, что Беглов не превратит город в руины окончательно.

В середине января о снежном и мусорном коллапсе спел Сергей Шнуров. Властям это не понравилось и Шнуров в качестве “извинения” следом снял клип на песню «Покаянная», где «взял на себя» все коммунальные проблемы города.