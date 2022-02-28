Съёмки пятого фильма из киносаги про Индиану Джонса были официально завершены.

Об этом сообщил продюсер фильма Фрэнк Маргалл. На своей странице в Twitter он опубликовал сообщение, в котором было заявлено об окончании съёмок. Также он приложил фотографию своей кепки, в которой находился на съёмочной площадке. На кепке, как отмечается, имеется надпись «Indy».

Согласно имеющейся информации, премьера фильма должна состояться 30 июня 2023 года. Изначально фильм должен был выйти ещё в этом году, однако пандемия коронавируса внесла существенные коррективы.

Сейчас предстоит период постпродакшна. Также отмечается, что фильм ещё не получил своего подзаголовка. В главной роли, как и прежде, снялся Харрисон Форд, которому уже исполнилось 79 лет. Также в ленте появится Антонио Бандерас и другие известные актёры.

Ранее мы сообщали, что в Кувейте был запрещён к показу фильм “Смерть на Ниле”. Причиной стало участие актрисы Галь Гадот в съёмках.