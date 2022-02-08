Компания Amazon сообщила о скором показе первого трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Как сообщается, Amazon проводит промокампанию сериала. В январе стало известно его точное название, а недавно начали выходить постеры. Сейчас же стало известно о показе трейлера, и ждать его осталось недолго.

Так, трейлер будет продемонстрировал во время трансляции Супербоула НФЛ. Произойдёт это в ночь на 14 февраля. Об этом стало известно изданию Variety.

Премьера сериала запланирована на 2 сентября. Состоится она на Prime Video. Продвижение проекта компания начала достаточно рано, так как на производство было потрачено весьма много денег. Стоимость создания первого сезона составляет около 465 миллионов долларов.

Сюжет в сериале будет разворачиваться за тысячелетия до событий, которые произошли в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

Недавно мы сообщали, что в Кувейте запретили к показу фильм “Смерть на Ниле”. Причиной запрета стало участие в съёмках актрисы Галь Гадот.