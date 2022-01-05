Зрители раскритиковали седьмой сезон сериала «Сваты», премьера которого состоялась в декабре.

Как отмечается, поклонникам сериала пришлось долго ждать седьмой сезон – предыдущая часть вышла ещё в 2013 году. Работать над продолжением начали в 2017 году, но из-за различных проблем съёмки часто переносились.

Однако, когда сезон вышел, многие поклонники оказались разочарованы. Так, было отмечено небольшое количество серий и плохой сценарий, который назвали «не пойми чем». Многие пользователи Сети заявили, что сезон был реализован плохо, серии не связаны между собой, а концовка у них не вызвала каких-либо особых эмоций.

Кроме того, зрители заявили, что действия персонажей были непонятны, а шутки пошлые. Некоторые отметили, что не стоило вообще снимать новый сезон.

Недавно актриса Анна Кошмал заявила, что восьмого сезона “Сватов” не будет. Она считает, что вся история уже рассказана.