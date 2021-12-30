Актриса Анна Кошмал высказалась насчёт возможного продолжения популярного сериала «Сваты».

Всего было снято семь сезонов и последний, как было заявлено, является финальным. Однако пошли слухи о возможном продолжении сериала.

Кошмал сыграла в проекте роль Жени Ковалевой. В интервью журналистам канала «1+1» она отметила, что в этом сезоне её героиня заметно повзрослела. Кроме того, она призналась, что самыми душераздирающими сериями, по её мнению, являются шестая и седьмая. Всего в этом сезоне было снято девять серий.

Что касается восьмого сезона, то Кошмар предполагает, что продолжение снимать не планируют, так как вся история уже рассказана. Впрочем, Кошмал указала, что загадывать не будет. Она отметила, что после окончания съёмок актёры понимали, что расстаются надолго.

Ранее стало известно, что Лана Вачовски не планирует снимать новую трилогию “Матрицы”. Она указала, что изначально не было планов и насчёт четвёртого фильма.