читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные установили, каким образом происходит формирование металлической руды поблизости к поверхности Земли.

В частности, речь идёт о ценных металлах, таких как золото, медь или платина. Металлы располагаются в земной мантии между корой и ядром. Но мантия находится на глубине около 30 километров. Таким образом, вести добычу руды из неё практически невозможно.

Однако благодаря природным процессам в некоторых местах материал мантии, в том числе и металлы, попадают в кору за счёт потока магмы. Но процесс переноса металла учёным не очень ясен.

Оказалось, что для переноса металлов необходима нужная температура в районе около одной тысячи градусов. В ином случае, если температура будет выше или ниже, металлы окажутся в ловушке, которую не смогут покинуть.

Ранее учёные рассказали, где на Земле находилась вода во время метеоритной бомбардировки. Как было заявлено, она могла существовать в виде химического соединения.

Вам может понравиться

В Китае разрабатывают искуственную матку и няню-робота для ухода за эмбрионами

В Китае специалисты начали разрабатывать искусственную матку для эмбрионов. Как сообщается, главной задачей этого проекта является возможность дать плоду расти безопасно и вне женского тела. Таким образом, женщинам можно будет
  • Анна
  • 31.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные из Сколтеха узнали, где на Земле находилась вода во время метеоритной бомбардировки

Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, за счет чего на Земле миллиарды лет назад появилась вода. Как отмечается, по одному из предположений, вода появилась из-за комет. Однако некоторые специалисты
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные разработали искусственные листья, которые улавливают углерод в 100 раз быстрее аналогов

Американские специалисты разработали искусственные листья, которые способны улавливаться углерод. В настоящее время существуют системы улавливания углерода, однако они имеют недостатки – так, они могут работать только в лабораториях с чистым
  • Анна
  • 31.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |