Учёные установили, каким образом происходит формирование металлической руды поблизости к поверхности Земли.

В частности, речь идёт о ценных металлах, таких как золото, медь или платина. Металлы располагаются в земной мантии между корой и ядром. Но мантия находится на глубине около 30 километров. Таким образом, вести добычу руды из неё практически невозможно.

Однако благодаря природным процессам в некоторых местах материал мантии, в том числе и металлы, попадают в кору за счёт потока магмы. Но процесс переноса металла учёным не очень ясен.

Оказалось, что для переноса металлов необходима нужная температура в районе около одной тысячи градусов. В ином случае, если температура будет выше или ниже, металлы окажутся в ловушке, которую не смогут покинуть.

Ранее учёные рассказали, где на Земле находилась вода во время метеоритной бомбардировки. Как было заявлено, она могла существовать в виде химического соединения.