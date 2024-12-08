Российский истребитель Су-57, находящийся на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России, начал оснащаться элементами, характерными для самолётов шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Звезда».

По словам главы ОАК, Су-57 активно используется ВКС и серийно поставляется Министерству обороны уже несколько лет. Самолёт стал одним из наиболее обсуждаемых среди зарубежных специалистов, и его потенциально готовы рассматривать для закупки международные партнёры. Бадеха подчеркнул, что Су-57 вызвал большой интерес: «Все восхищаются этим самолётом. Видно, что все его ждали».

Одной из ключевых особенностей разработки Су-57 стала его модульность. Конструкция самолёта изначально предусматривала возможность модернизации для соответствия изменяющимся требованиям времени. Это решение позволило начать внедрение инновационных технологий, включая компоненты и системы, характерные для истребителей шестого поколения.

Как отметил Бадеха, обновления включают передовые системы обнаружения, новые датчики и элементы управления. В дальнейшем Су-57 может получить возможности управления с помощью искусственного интеллекта, что откроет перспективы создания полностью автономных боевых машин. Одной из важных характеристик истребителя является его сверхманёвренность, которая обеспечивает значительные преимущества в воздушных боях.

Эксперты отмечают, что развитие Су-57 демонстрирует способность российской авиастроительной отрасли адаптироваться к современным вызовам и технологическим стандартам. Истребитель стал примером того, как традиционные авиационные платформы могут быть усовершенствованы до уровня новых поколений.