Многие хозяйки задумываются, какую сторону алюминиевой фольги использовать при готовке: блестящую или матовую. Ответ на этот вопрос кроется в особенностях производства материала, но на кулинарный процесс выбор стороны практически не влияет. Пишет “rznonline.ru“.

Как поясняет эксперт Тиль, различие между сторонами фольги обусловлено технологией её прокатки. Блестящая поверхность формируется при контакте с гладкими роликами, тогда как матовая остаётся необработанной. Однако это лишь визуальное различие: оба слоя обладают одинаковой теплопроводностью благодаря свойствам алюминия.

Производитель алюминиевой фольги Reynolds, работающий на рынке более 75 лет, также подтверждает, что для готовки можно использовать любую сторону. Хотя блестящая поверхность действительно немного отражает тепло, разница в её воздействии на еду столь незначительна, что не оказывает заметного влияния на процесс приготовления.

Исключением является антипригарная фольга. Её необходимо размещать матовой стороной вверх, так как именно она обладает специальным покрытием, предотвращающим прилипание пищи. Чтобы не допустить ошибки, достаточно взглянуть на текст, нанесённый на фольгу: читаемый текст укажет на правильную сторону.

Фольга широко используется на кухне благодаря своей универсальности. Она идеально подходит для запекания, помогая сохранить влагу в блюде, предотвращая разбрызгивание и защищая продукты от излишнего подрумянивания. Её также используют на гриле для приготовления деликатных продуктов, таких как рыба, или для удержания сока в мясных блюдах.

Тем не менее, есть важные нюансы при её использовании. Например, контакт фольги с кислыми или солёными продуктами, такими как томатный соус или маринады на основе уксуса, может вызвать выщелачивание небольшого количества алюминия в пищу. Хотя эти следы считаются безопасными, людям с заболеваниями почек следует быть осторожнее, так как алюминий сложнее выводится из их организма.