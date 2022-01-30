Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, за счет чего на Земле миллиарды лет назад появилась вода.

Как отмечается, по одному из предположений, вода появилась из-за комет. Однако некоторые специалисты предполагают иначе – они заявили, что вода образовалась благодаря некоему химическому соединению. Но до наших времён это соединение не сохранилось.

Против версии, что воду занесли кометы, говорит разный изотопный состав воды на Земле и в кометах. Таким образом, можно предположить, что вода была на планете изначально. В дальнейшем было выяснено, что вода действительно могла быть в ядре планеты, но в виде гидросиликатов. В какой-то момент эти соединения перешли в область, где давление было ниже. После этого они разложились на оксид магния и силикат, в процессе также выделилась вода.

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