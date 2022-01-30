читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, за счет чего на Земле миллиарды лет назад появилась вода.

Как отмечается, по одному из предположений, вода появилась из-за комет. Однако некоторые специалисты предполагают иначе – они заявили, что вода образовалась благодаря некоему химическому соединению. Но до наших времён это соединение не сохранилось.

Против версии, что воду занесли кометы, говорит разный изотопный состав воды на Земле и в кометах. Таким образом, можно предположить, что вода была на планете изначально. В дальнейшем было выяснено, что вода действительно могла быть в ядре планеты, но в виде гидросиликатов. В какой-то момент эти соединения перешли в область, где давление было ниже. После этого они разложились на оксид магния и силикат, в процессе также выделилась вода.

Ранее учёные рассказали, почему облака в Южном и Северном полушарии различаются. Так, в Южном полушарии облака светлее и гуще, в них содержится больше влаги.

Вам может понравиться

Эксперименты с новым коронавирусом из ЮАР могут привести к новой пандемии

Опыты с новыми видом коронавируса могут усилить его опасность для человека и привести к ещё одной пандемии. Такое предположение высказал российский вирусолог, руководитель лаборатории Московского физико-технического института Павел Волчков.  Ранее

Робот впервые провёл успешную операцию на свинье без вмешательства человека

Специалисты из США создали робота STAR, который смог сам провести лапароскопическую операцию. Как сообщается, для роботов операции на мягких тканях сложны тем, что они требуют большой точности, а также умения
  • Анна
  • 29.01.2022
  • читать 1 минуту

Суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов

Группа исследователей из разных стран мира задействовала суперкомпьютер Serratus для обнаружения новых РНК-вирусов. Для этой цели был проведен анализ почти 6 миллионов различных образцов, которые были собраны учеными за 13
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |