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Учения «Союзная решимость-2022», которые организуют Россия и Белоруссия, могут быть «маскировкой» для начала боевых действий против Украины, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он также оценил нынешние возможности ВС Украины. По словам главы НАТО, в сравнении с 2014 годом, сейчас в распоряжении Киева имеется большая и хорошо управляемая армия. Благодаря Альянсу, она получила необходимые навыки для самостоятельной обороны и существенно превосходит ВСУ образца восьмилетней давности.

Напомним, что западные СМИ находят признаки угрозы для Украины в любом действии РФ, предсказывают даты следующего «нападения» и рисуют схемы перемещения российских войск на пути к «захвату Киева». Москва на все это отвечает, что никаких планов «вторжения» не вынашивает, но и не собирается спрашивать разрешения у Запада на перемещения войск по собственной территории или на проведение учений.

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