Красное вино на протяжении многих лет остается объектом пристального внимания, особенно благодаря своей роли в средиземноморской диете. Этот напиток часто ассоциируется с потенциальной пользой для здоровья, но эксперты подчеркивают: все зависит от меры. Диетолог Лорен Манакер из Чарльстона рассказала, как употребление вина может быть как полезным, так и вредным.

Одним из ключевых преимуществ красного вина считается его положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кардиолог Рэнди Гулд из Нью-Йорка отметил, что антиоксиданты, такие как ресвератрол и флавоноиды, укрепляют кровеносные сосуды, снижают уровень «плохого» холестерина и помогают предотвратить образование тромбов. Однако эта польза проявляется только при умеренном употреблении. Злоупотребление алкоголем, напротив, связано с повышенным риском таких заболеваний, как аритмия и инсульт.

Исследования также показывают, что красное вино обладает противовоспалительными свойствами. Например, исследование 2024 года продемонстрировало снижение воспалительных маркеров у здоровых людей, которые умеренно употребляли вино. Однако у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний этот эффект выражен слабее.

Еще одно возможное преимущество красного вина связано с его влиянием на когнитивное здоровье. Антиоксиданты в составе напитка могут снижать окислительный стресс и воспаление, что важно для профилактики заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако диетологи предупреждают, что данные в этой области пока ограничены, и для получения более точных выводов необходимы дополнительные исследования.

Вместе с тем алкоголь может оказывать и негативное воздействие. Например, употребление вина перед сном способно нарушать качество сна, а также взаимодействовать с лекарственными препаратами, снижая их эффективность. Регулярное потребление алкоголя связано с повышением риска онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и печени. Кроме того, злоупотребление алкоголем может привести к развитию зависимости.

Диетолог Мишель Рутенштейн добавила, что белое вино содержит меньше антиоксидантов по сравнению с красным, что делает его менее полезным для сердца. Однако оба напитка имеют одинаковое содержание алкоголя и калорийность, что требует осторожности в их употреблении.

Эксперты рекомендуют придерживаться умеренности. Безопасной нормой считается один бокал в день для женщин и два для мужчин. Если вы не употребляете алкоголь, начинать ради потенциальной пользы не стоит. Многие антиоксиданты, присутствующие в вине, можно получить из продуктов, таких как ягоды, орехи и овощи, которые не несут рисков, связанных с алкоголем.

Напоминаем: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Если вы решили включить вино в свой рацион, делайте это осознанно и с учетом возможных последствий.