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В США обвинили Россию в том, что она намеревается разместить свои войска в Казахстане. Об этом сообщает портал «ИнфоСМИ» со ссылкой на издание Sohu.

Как сообщается, когда ситуация в Казахстане обострилась, у России была запрошена помощь со стороны властей страны. В итоге Россия отправила ОДКБ для того, чтобы помочь подавить восстание. На Западе же эти действия были жестко раскритикованы.

После того, как конфликт был урегулирован, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ОДКБ и вовсе не требовалось Казахстану для решения своих проблем. Вывести же русских из страны, как он указал, будет сложно.

В ответ на это Россия заявила, что «когда приходят американцы, то местным жителям крайне трудно выжить». Кроме того, было указано, что войска России будут выведены из Казахстана в течение десяти суток.

Это заявление зарубежные журналисты назвали «пощёчиной» Америке, которая считала, что Россия воспользуется возможностью оставить в Казахстане свои войска. Теперь же американским политикам сказать нечего.

Ранее в Китае заявили, что решение России отправить в Казахстан свои войска является оправданным. Как было заявлено, это позволило быстро стабилизировать ситуацию.

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